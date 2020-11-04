وزارة الشؤون الدينية تذكر بإجراءات الوقاية لأداء صلاة الجمعة في المساجد

قامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، بالتذكير بمجموعة من الإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة والتي ستكون بداية من هذه الجمعة 6 نوفمبر.

الوزارة وفي بيان لها، أكدت على وجوب الإلتزام بالإجراءات الصحية الإحترازية حفاظا على سلامة المصلين وضمانا للإستمرار بإقامة الجمعة والجماعات.

وشدد نفس البيان، الحرص على التباعد الجسدي والسجاد الخاص، وارتداء القناع الواقي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة وغيرها من الإجراءات التي نص عليها بيان اللجنة الوزارية للفتوى.

كما أكدت الوزارة بأن المساجد المعنية بفتح صلاة الجمعة، هي تلك التي تم فتحها لاستقبال المصلين في الصلوات الخمس، ولها قرار سابق لإقامة صلاة الجمعة.