وزارة الشؤون الدينية تسطر برنامجا وطنيا ثريا بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال

قامت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسطير برنامج وطني ثري، بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، يجسد معاني الوفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية المجيدة ويرسخ قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بتاريخ الجزائر المجيد، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن البرنامج المُسطر تحت شعار “الاستقلال أمانة الأجيال”، تحتضنه المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الثقافية الإسلامية عبر مختلف ولايات الوطن. ويتضمن خطبا ودروسا مسجدية تبرز “مآثر ثورة التحرير المباركة وبطولات شهداء الجزائر أبطال هذه الثورة الخالدة. إلى جانب إلقاء محاضرات وعقد ندوات تاريخية وزيارات لأسر الشهداء والمجاهدين”.

كما يتخلل البرنامج -وفق البيان- تنظيم “مسابقات في حفظ القرآن الكريم وأخرى علمية وأنشطة ثقافية متنوعة. علاوة على إقامة معارض للصور والوثائق التاريخية المخلدة لمسيرة الكفاح الوطني”.

وتأتي هذه الفعاليات “تجسيدا لرسالة الوزارة في صون الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ الجزائر المجيد لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب واستلهام قيم التضحية والوحدة والوفاء التي صنع بها الشعب الجزائري استقلاله واستعاد سيادته”.