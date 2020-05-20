وزارة الشؤون الدينية تشرع في توزيع الكمامات الجمعة القادمة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم، على اجتماع إطارات الوزارة، لترتيب مشاركة قطاعه في الحملة التضامنية الوطنية لتوزيع الكمامات.

وحسب بيان لذات الوزارة، أعطى الوزير توجيهاته، بضرورة الانخراط في الحملة من خلال ما تنتجه مجالس سبل الخيرات بالولايات من كمامات.

بالإضافة إلى الحملة التحسيسية، التي يجب أن تكون واسعة ويتولاها الأئمة عبر مكبرات الصوت بالمساجد، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، يضيف الوزير.

لتنطلق عملية توزيع الكمامات، ابتداء من يوم الجمعة القادمة، بالتنسيق مع اللجان الولائية وتحت إشراف ولاة الجمهورية، يضيف البيان.