وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا بخصوص الفتح الكلي للمساجد

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا بخصوص تخفيض إجراءات الحجر المنزلي في إطار مكافحة إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه بناءا على تعليمات الوزير الاول المتعلقة بالتدابير الوقائية لمكافحة كوفيد 19 والمتعلقة بالمساجد قررت الوزارة مايلي:

الفتح الكلي للمساجد عبر كامل التراب الوطني مع التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعمول به.

منع النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة وكذا الضعفاء صحيا من الاشخاص.

الابقاء على أماكن الوضوء مغلقة.

إرتداء الكمامة الوقائية إجباريا وإستعمال سجادة شخصية.

إحترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل.

الإستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية.

تنظيم الدخول والخروج على النحو الذي يسمح بإحترام التباعد الإجتماعي.

وضع محلول مطهر في متناول المصلين.

منع إستعمال مكيفات الهواء والمراوح.

إستعمال التهوية الطبيعية للمساجد مع تطهيرها المنتظم.

الفتح المبرمج للمساجد يجب أن يكون تحت إشراف المدرين الولائيين للوزارة من خلال موظفي القطاع ولجان المساجد

وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية وكذا مصالح المجلس الشعبي البلدي وأيضا لجان الأحياء والحركات الجمعوية.

وبخصوص جامع الجزائر قررت الوزارة الإبقاء على الصلوات الخمس فيه فقط

وبإمكان الوالي إتخاذ الغجراءات اللازمة في حالة عدم التقيد بالإجراءات الصارمة للبرتوكول الصحيأين يمكنه الغلق الفوري للمساجد.