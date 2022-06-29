وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن يوم غد الخميس هو غرة ذي الحجة 1443 ه الموافق 30 جوان 2022م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة التاسع (09) من ذي الحجة 1443ه الموافق 08 جويلية 2022م، في حين يكون عيد الأضحى المبارك يوم السبت العاشر (10) من ذي الحجة 1443ه الموافق 09 جويلية 2022م.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الدينية:”تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الخميس هو غرة ذي الحجة 1443 ه الموافق 30 جوان 2022م.

السبت أول أيام عيد الأضحى

وعليه فإن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة التاسع (09) من ذي الحجة 1443ه الموافق 08 جويلية 2022م، وعيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت العاشر (10) من ذي الحجة 1443ه الموافق 09 جويلية 2022م

ويسن للمسلمين في هذه الأيام الإكثار من الأعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ) – يعني أيام العشر. قالوا : يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، الرواه أحمد وأبو داود والترمذي

ويدخل في مفهوم الأعمال الصالحة ما ياني:

– صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والباقية الرواه مسلم

– الإكثار من الصدقة ، والتضامن والتكافل الاجتماعيين. – الاجتهاد في طاعة الله وذكره وشكره – الدعاء للبلاد والعباد بخير الدنيا والآخرة

فعيد سعيد مبارك للجميع، وأعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات ، سائلين المولى عز وجل أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين..آمين والحمد لله رب العالمين.”

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كشف مركز الفلك الدولي أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى. بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء.

وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء في دول ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان.

وأعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 جويلية المقبل.

وكتب مركز الفلك الدولي تغريدة على تويتر “بدأت الشمس الآن بالغروب في شرق العالم الإسلامي. وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك”.

عدم تبوث رؤية الهلال في ماليزيا

وقال عبر تويتر إن:“ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم،وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة. والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها”.

وأضاف أن “سلطنة بروناي تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 01 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.”

وتابع مركز الفلك الدولي عبر تويتر “بعد تحري الهلال من 86 موقع. أندونيسيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة. والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.”

وأوضح المركز أن “الجالية المسلمة في هونج كونج تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك.”

وعن رؤية الهلال في اليابان قال مركز الفلك الدولي “لجنة رؤية الهلال في اليابان. بعد تحديد 28 موقع لتحري الهلال في اليابان، تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم. وأن الجمعة 1 جويلية أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

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