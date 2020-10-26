وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا حول الإحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا بخصوص إحتفالات المولد النبوي الشريف لهذه السنة والذي جاء في ظروف إستثنائية.

ووفق بيان ذات الوزارة فإن إقامة احتفالات المولد النبوي الشريف يكون في القاعات المخصصة لذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية

ومنعت الوزارة من إقامة احتفالات المولد النبوي بالمساجد أوفي ساحاتها وهذا خوفا من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 .

من جهة اخرى تدعوالوزارة الجزائريين للإحتفال بهذه المناسبة في بيوتهم مع الإجراءات التي تحفظ الأفراد من انتقال العدوى.

كما ذكرت الوزارة في بيانها بالإلتزام التام بالتباعد وارتداء القناع الواقي في مختلف التجمعات والولائم.

مع ضرورة اجتناب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف باستعمال المفرقعات والألعاب النارية لما في ذلك من مخاطر.

وإختتمت الوزارة أن المكانة العظيمة التي يكنها الجزائريون لحبيب الحق رسول الله عليه الصلاة و السلام.

ولا يمكن أن تزعزعها إساءة المسيئين إلى شخصه الكريم وأن هذه الإساءة والاستهزاء يدخلان ضمن خطاب الكراهية وينشر الحقد والعنصرية .

كما جددت الوزارة نكرها للإساءة للرسول الكريم وشجبها ونبذ الشتيمة ونستنكرها مهما كان مصدرها.