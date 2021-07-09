وزارة الشؤون الدينية تطلق حملة وطنية من أجل “عطلة صيفية وعيد بلا عدوى”

أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس الخميس حملة وطنية تحت شعار “من أجل عطلة صيفية وعيد بدون عدوى”.

وحسب بيان للوزارة، فستقوم المراكز الثقافية الإسلامية عبر الوطن بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف. بحملات توعية وتحسيس انطلاقا من بيان اللجنة الوزارية للفتوى رقم 29 . لحث المواطنين على الإلتزام بقواعد الوقاية وتشجيعهم على الإقبال على التلقيح. كما تتضمن الحملة محاضرات بالمراكز الثقافية الإسلامية يقدمها الأئمة والأطباء. وخرجات ميدانية لتوزيع المطويات والمواد المعقمة والكمامات بالتنسيق مع مديريات الصحة بالولايات ومختلف الفاعلين