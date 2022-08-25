وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية نحو الطارف وسوق أهراس

أشرف وزير الشوؤن الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تحمل تسمية “قافلة التواصل”. تضامنا مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست مؤخرا ولايتي الطارف وسوق أهراس، وذلك من دار الإمام بالمحمدية.

أكد بلمهدي أن هذه القافلة التضامنية سهرت عليها أسرة المساجد. من خلال مجلس سبل الخيرات في ولاية الجزائر وفي العديد من الولايات.

وأشار إلى أن قافلات أخرى سبق لها وأن تنقلت إلى الولايات المتضررة.

واعتبر بلمهدي أن هذه القافلة تضم ثمانية شاحنات تنقل مواد غذائية وأغطية. ستوزع بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية في ولاية سوق أهراس.

وأكد أن العملية “مستمرة” إلى غاية خروج الجزائريين من هذه المحنة.

وأشاد الوزير بالهبة التضامنية للجزائريين في هذه الحرائق, مما يدل على أن الخير متجذر في هذه الأمة. داعيا بالرحمة لشهداء هذه الحرائق والشفاء للمرضى وعودة البسمة لكل من فقد عزيزا”.