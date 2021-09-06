وزارة الشؤون الدينية تعلن عن إدماج 602 مرشدة دينية و242 إمام

عقد، وزيرا الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الرجمان لحفاية، جلسة عمل خصصت لتقييم ومتابعة مدى تقدم إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة الإدماج المهني، وعقود الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات.

وحلال اللقاء، قال الوزير بلمهدي أن عملية إدماج حاملي الشهادات بقطاع الشؤون الدينية، تأتي في ظل بذل الوزارة لأقى جهودها من اجل تجاوز كل المعوقات.

مشيرا غلى أن يجري التنسيق مع الجهات المختصة، أين تم إدماج 602 مرشدة دينية و242 إمام ، في انتظار إدماج 2654 موظف آخر بالقطاع.

وبدوره، قال وزير العمل، أن هذا الغجتماع يعد الاول من هذا المستوى مع فطاع الشؤون الدينية، في إطار عملية التقييم والمتابعة لمدى عملية الإدماج المهني، والوصول إلى السبل التي تمكن من تجاوز الصعوبات.