وزارة الشؤون الدينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك بالجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها، قبل قليل، أن يوم الجمعة 7 جوان 2024م هو غرة ذي الحجة 1445 هـ.

وعليه فإن يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1445هـ، سيوافق يوم السبت 15 جوان 2024م، وعيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة 1445هـ سيوافق يوم الأحد 16 جوان 2024م.