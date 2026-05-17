وزارة الشؤون الدينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أن يوم الاثنين 18 ماي الجاري سيكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري.

وأوضح البيان أن يوم عرفة، الموافق للتاسع من ذي الحجة 1447 هـ، سيكون يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، فيما سيكون عيد الأضحى المبارك، الموافق للعاشر من ذي الحجة، يوم الأربعاء 27 ماي 2026.

ودعت الوزارة المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من الأعمال الصالحة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام”، وهو الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وأشار البيان إلى أن من بين الأعمال المستحبة خلال هذه الأيام صيام ما تيسر منها، خاصة يوم عرفة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل صيامه: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضية والباقية”، كما رواه مسلم.

كما حثت الوزارة على الإكثار من الصدقة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والاجتهاد في طاعة الله وذكره وشكره، إضافة إلى الدعاء للجزائر بالأمن والخير والازدهار ولسائر بلاد المسلمين.

وفي ختام بيانها، تقدمت الوزارة بتهانيها إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.