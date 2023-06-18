وزارة الشؤون الدينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك بالجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يوم غد الإثنين، سيكون غرّة شهر ذي الحجة 1444هـ، ليكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن يوم عرفة سيكون يوم الثلاثاء التاسع (09) من ذي الحجة 1444ه الموافق 27 جوان 2023م.

في حين يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء العاشر (10) من ذي الحجة 1444ه الموافق 28 جوان 2023م.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد أعلنت اليوم الأحد، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غدا الإثنين أول أيام الشهر الهجري. فيما ستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 جوان، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

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