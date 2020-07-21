وزارة الشؤون الدينية تفتح باب الترشح للانتداب بمسجد باريس

اعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لموظفيها من السلك الديني، عن فتح باب الترشح للانتداب لدى مسجد باريس.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الرتب المعنية هي الأئمة الأساتذة الرئيسيون و المرشدات الدينيات الرئيسيات والأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات والأئمة المدرسون.

واضافت الوزارة ان الشروط المطلوبة أن يثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله وأن يكون متحكما في اللغة الفرنسية وأن يكون سليما من كل عاهة أو مرض يتعارض مع وظيفته.

وقالت الوزارة انه على الراغبين في الترشح والمنتمين إلى الرتب المذكورة أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أن يملؤوا استمارة طلب الترشـح الإلكترونية الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في أجل أقصاه خمسة عشر يــوما ابتداء من نشر هذا الإعــلان على الموقع.