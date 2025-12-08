وزارة الشؤون الدينية تفتح باب التوظيف لـ500 منصب

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، عن تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وحسب بيان للوزارة، فإن عدد المناصب المالية المتاحة يبلغ 500 منصب موزعة عبر 14 معهدا في مختلف الولايات.

والمسابقة موجهة للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ولا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين.

كما أن المسابقة موجهة أيضا للمترشحين الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي الحافظين للقرآن الكريم كاملا.