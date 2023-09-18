وزارة الشؤون الدينية تفتح مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة. بإدارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في رتبة أستاذ التعليم القرآني لفائدة مديريتي بجاية وتيزي وزو، بعنوان سنة 2023.

وحسب وزارة الشؤون الدينية، فقد تم تحديد الشروط التالية للمشاركة في المسابقة:أن يكون المترشحين حائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا. لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين(2) ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني. أو الحائزين على مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة و شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين (2).

كما أوضح ذات المصدر أن عدد الناصب المالية المنتوحة هو مئة (100) منصب.

وبخصوص تاريخ التسجيل، حددت الوزارة أجال قبول ملفات التسجيل بخمسة عشر (15) يوم . ابتداء من تاريخ أول إلصاق على مستوى وكالات التشغيل أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. ويرسل أو يودع ملف الترشح على مستوى المعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البويرة وتيزي وزو.