وزارة الشؤون الدينية تفند تنظيمها لحفل ختان بتقرت
فندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، الأخبار التي راجت حول تنظيمها لحفل ختان بولاية تقرت.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة في بيان لها، أنه على إثر ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن حفل ختان تم تنظيمه بولاية تقرت، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تؤكد أنها لم تنظم ولم تكن طرفا في أي حفل ختان بولاية تقرت.
كما أن الإشاعات المتداولة عبر صفحات فايسبوك وهمية والتي تتداول تصريحا منسوبا زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.
بالمقابل دعت الوزارة إلى إيلاء الشهر الكريم ما يليق به من قداسة وحرمة، واغتنامه في ما ينفع بين يدي الله تعالى.
وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المكذوبة، وأن استيقاء أخبار الوزارة وتصريحات السيد الوزير، إنما مصدرها الموثوق الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الوطنية المعتمدة.
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وزارة الشؤون الدينية تنشر إمساكية شهر رمضان لعدد من الولايات
وزارة الشؤون الدينية تنشر إمساكية شهر رمضان لعدد من الولايات
كما نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إمساكية شهر رمضان 1443ه/2022م. وذلك لعدد من ولايات الوطن. ووفق لذات الوزارة فقد قسمت مواقيت الإمساك والإفطار إلى 3 مجموعات مع إحتساب الفروق في المواقيت.
ويتعلق الامر بكل من إمساكية شهر رمضان 1443ه/2022م لمدينة الجزائر العاصمة والمدن المرتبطة بها. وأيضا مدينة أدرار بالإضافة إلى مدينة الجلفة.
أما بالنسبة لمدينة الجزائر العاصمة والمدن المرتبطة بها جاءت كمايلي:
إطلاق مسابقة توظيف أئمة ومرشدات دينيات
كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إطلاق مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أئمة ومرشدات دينيات.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم إطلاق هذه المسابقة لفائدة مديريتي الشؤون الدينية والأوقاف بولايتي بجاية وتيزي وزو.
هذا ومن بين شروط توظيف أئمة ومرشدات دينيات، حيازة شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية، في عدة تخصصات.
هذا ويودع ملف الترشح لدى مديرية الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في حيدة الجزائر.