وزارة الشؤون الدينية تفند تنظيمها لحفل ختان بتقرت

فندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، الأخبار التي راجت حول تنظيمها لحفل ختان بولاية تقرت.

وفي هذا السياق، أفادت الوزارة في بيان لها، أنه على إثر ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن حفل ختان تم تنظيمه بولاية تقرت، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تؤكد أنها لم تنظم ولم تكن طرفا في أي حفل ختان بولاية تقرت.

كما أن الإشاعات المتداولة عبر صفحات فايسبوك وهمية والتي تتداول تصريحا منسوبا زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

بالمقابل دعت الوزارة إلى إيلاء الشهر الكريم ما يليق به من قداسة وحرمة، واغتنامه في ما ينفع بين يدي الله تعالى.

وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المكذوبة، وأن استيقاء أخبار الوزارة وتصريحات السيد الوزير، إنما مصدرها الموثوق الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الوطنية المعتمدة.

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