وزارة الشؤون الدينية تلغي إيفاد أئمة صلاة التراويح بالمهجر هذه السنة

قررت وزارة الشؤون الدينية، الغاء إيفاد أئمة صلاة التراويح بالمهجر لهذه السنة.

وقد أشرف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، امس الاربعاء، على اجتماع اطارات الوزارة، لوضع اللمسات الاخيرة لبرنامج شهر رمضان، وكذا مواصلة الترتيبات النهائية للسنة الدراسية بمعاهد تكوين الاطارات الدينية.

وقدم كل من مدير التوجيه الديني والتعليم القراني، ومدير الثقافة الاسلامية، البرنامج المسطر لهذا الغرض، والذي يتماشى مع ظروف الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد.

وسيكون تنفيذ البرنامج من خلال الفضاء الافتراضي وكل وسيلة تفي بالغرض وتنسجم مع الاجراءات الصحية المطلوبة.

واعطى الوزير توجيهاته ليكون البرنامج المسطر مرافقا للاسرة الجزائرية وهي تعيش ظروف الحجر الصحي، دون نسيان التكفل بـأسئلة المواطنين وانشغالاتهم الفقهية والدينية عبر كل الوسائط المتاحة.

كما استعرض مدير التكوين وتحسين المستوى البرنامج الذي تم تسطيره لمواصلة الدراسة في ظل الظروف التي اوجبت غلق معاهد تكوين الاطارات الدينية، لتكون الدراسة عبر الفضاءات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وقد اكد الوزير على ضرورة توفير كل الوسائل اللازمة من اجل اتمام السنة الدراسية لمختلف السنوات والرتب، وتمكين الطلبة من متابعة دروسهم عن بعد.

وضرب بلمهدي موعدا لانطلاق الدراسة بهذا الشكل بكافة المعاهد بداية من الاسبوع المقبل.