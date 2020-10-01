وزارة الشؤون الدينية تنشر قائمة المترشحين المقبولين للامتحان الكتابي للانتداب بمسجد باريس

دعت وزارة الشؤون الدينية المترشحين المقبولين لإجتياز الإمتحان الكتابي الخاص بمسابقة الانتداب لتأطير النشاط الديني بمسجد باريس لسنة 2020، لإجراء الامتحان الكتابي.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الامتحان سيجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات الشؤون الدينية والأوقاف – دار الإمام – وثانوية عبان رمضان – ببلدية المحمدية، الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الساعة: 07:30 صباحا.

المدرسة الوطنية دار الإمام بالنسبة للولايات التالية: أدرار، الشلف، الأغواط، ام البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو والجزائر.

ثانوية عبان رمضان الولايات التالية: الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشيت، غرادية وغليزان.