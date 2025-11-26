وزارة الشؤون الدينية: تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي. والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي مستهل كلمته، أشار الوزير إلى أن اللجنة تتشكل من كفاءات علمية وخبراء يمثلون الإدارة المركزية للوزارة. والمؤسسات تحت الوصاية، بما في ذلك الديوان الوطني للأوقاف والزكاة. والمركز الثقافي الإسلامي. والمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. إلى جانب كفاءات علمية من المجلس الإسلامي الأعلى، وجامع الجزائر. وعمداء جامعات من مختلف ولايات الوطن، بما يضمن شمولية التخصصات وتكامل الخبرات في تحقيق أهداف اللجنة.

وخلال كلمته التوجيهية، شدد الوزير على الأهمية البالغة لهذه اللجنة في تنسيق ودعم أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي المرتبطة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، مشيراً إلى دورها المحوري في تطوير وتنفيذ سياسات البحث العلمي داخل الوزارة، بما يتماشى مع أحكام القانون التوجيهي الوطني.

وأكد الوزير على أن اللجنة ستعمل على تشجيع البحث وتطوير الأدوات والتطبيقات التكنولوجية التي تعزز مهام الوزارة، بما يشمل دور المساجد، والتعليم القرآني، والأملاك الوقفية، فضلاً عن اقتراح برامج بحثية وتنفيذية في المجالات الدينية والعلمية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز الأداء وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور