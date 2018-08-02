وزارة الشؤون الدينية تنصّب لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنّ اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف قد استأنفت عملها بعد تنصيبها من طرف الوزير محمد عيسى.

وحسب بيان للوزارة، فإن وزارة الشؤون الدينية تعلم جميع متعاملي طباعة المصحف ونشره وتوزيعه، أنّ لجنة التدقيق بدأت عملها.

وحسب ذات البيان، فإنّه يمكن للمتعاملين أن يتصلوا بمصالح الوزارة وفق نفس الإجراءات المعتادة من أجل استئناف نشاطهم.

كما يمكن لأولئك الذين ألغيت رخصهم تبعا لحلّ اللجنة السابقة أن يتقدّموا بطعون للجنة الجديدة لدراسة ملفاتهم.

من جديد على ضوء القواعد العلميّة للرسم القرآني.