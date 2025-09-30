وزارة الشؤون الدينية توظف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن فتح مسابقات توظيف على أساس الاختبارات لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه.

و أوضحت الوزارة في بيان لها، أن ملف الترشح يودع لدى المصالح المعنية بالمسابقات، الإدارة المركزية : مديرية الموارد البشرية والتكوين -. المديرية الفرعية للموارد البشرية والمسابقات بوزارة. الشؤون الدينية والأوقاف. شارع طرابلس المقرية - الجزائر، المركز الثقافي الإسلامي : 12 شارع علي بو منجل – الجزائر.

كذلك مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف الولاية وهي:

سعيدة: حي النصر سعيدة

سيدي بلعباس: 43 شارع قاضي بن قاضي حي العربي بن مهيدي – بلدية بلعباس

معسكر: شارع النيل الحي الإداري الجديد

إليزي: المنطقة الحضرية الجديدة نهج 11 ديسمبر 1960

تندوف: حي تندوف لطفي – بلدية تندوف

تيبازة: طريق الملعب البلدي بلدية تيبازة

عين تموشنت: جعلاب الحاج حي الزيتون

غيلزان: حي الشعب طريق سيدي أمحمد بلدية غليزان

تيميمون: متقنة هواري بومدين 1 أول بلدية تيميمون .

برج باجي مختار: الحي الإداري 18 فيفري – بلدية برج باجي مختار

أولاد جلال: الحي الإداري المدينة الجديدة – بلدية أولاد جلال

المغير: الحي الإداري 01 نوفمبر – بلدية المغير

هذه الوثائق المطلوبة في ملف الترشح

كما أشارت الوزارة أن ملف الترشح يجب أن يحتوي على طلب خطي للمشاركة يتضمن العنوان الكامل للمترشح ورقم الهاتف. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة. شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا صالحة لمدة سنتين لرتبتي مرشدة دينية رئيسية و مرشدة دينية. بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح تسحب من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية. والإصلاح الإداري : )www.dgfp.gov.dz( أو )www.concours-fonction-publique.gov.dz(

كما يتعين على المترشحين المقبولين نهائياً، قبل تعيينهم استكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق الأخرى. لاسيما نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، شهادة سوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول (أقل من 03 أشهر). شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (طب عام + أمراض صدرية). تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المطلوبة، صورتان (02) شمسیتان.

وحددت آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 20 يوماً، ابتداءً من تاريخ صدور أول إشهار في الصحيفة المكتوبة .

كما أشارت الوزارة أن الملفات الناقصة من الوثائق المطلوبة أعلاه أو تلك الواردة خارج الآجال القانونية لإيداع الملفات، لا تؤخذ بعين الاعتبار.

