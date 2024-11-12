وزارة الشؤون الدينية توظف

أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف للسنة التكوينية 2025/2024.

في بيان للوزارة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات.

وذلك للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف للسنة التكوينية 2025/2024.

وأضاف البيان توفير 500 منصب في قطاع الشؤون الدينية، تخص منصب أستاذ التعليم القرآني، مؤذن وقيّم.

ونشرت الوزارة المعلومات الخاصة بشروط المسابقة كالتالي: