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وزارة الشؤون الدينية توظف

بقلم م .فيصل
وزارة الشؤون الدينية توظف
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أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف للسنة التكوينية 2025/2024.

في بيان للوزارة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات.

وذلك للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف للسنة التكوينية 2025/2024.

وأضاف البيان توفير 500 منصب في قطاع الشؤون الدينية، تخص منصب أستاذ التعليم القرآني، مؤذن وقيّم.

ونشرت الوزارة المعلومات الخاصة بشروط المسابقة كالتالي:

رابط دائم : https://nhar.tv/5WGmA
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