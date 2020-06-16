وزارة الشؤون الدينية تُسلم كمامات ومصاحف للوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية

سلمت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، هبة تضامنية تتمثل في كمية معتبرة من الأقنعة الواقية “الكمامات” والمصاحف للوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية.

وحسب صفحة الوحدة على فايسبوك، مثل الوزارة، مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، ومفتش المقاطعة الإدارية لدار البيضآء و ممثلي عن أئمة المساجد لقطاع دار البيضاء.

وإستلمت الهبة، بحضور ممثلي عن الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، المقدم عمر اوزويغ والمقدم عبد الكريم بيوض والنقيب علي بوزقزة مسؤول المخزن.

وحضر التسليم، ضباط وضباط الصف للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدينة.

ويأتي ذلك، في إطار حملة التوعية بضرورة إرتداء الكمامات التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية.