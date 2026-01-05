وزارة الشؤون الدينية تُكذّب تصريحات نُسبت للوزير

كذبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، تصريحات كاذبة نسبت للوزير يوسف بلمهدي وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للوزارة “على إثر تداول إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات كاذبة، نسبت زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، منتحلة في ذات المنشور صفة إحدى وسائل الإعلام الوطنية”.

وأضاف المصدر نفسه “فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلم كافة المتتبعين أن الوزير لم يدل بأي تصريح. حول أكل اللحوم خلال شهر رمضان المبارك”.

كما أشارت الوزارة أن تصريحات الوزير، وكذا أخبار الوزارة وبياناتها إنما تؤخذ حصرا من الموقع الرسمي الالكتروني. للوزارة وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور