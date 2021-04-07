وزارة الشؤون الدينية تُنظم مسابقة مهنية للإلتحاق بسلك المفتشين

نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مسابقة مهنية للإلتحاق بسلك المفتشين يومي 6 و7 أفريل الجاري.

وتم تنظيم المسابقة، في المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات الشؤون الدينية والأوقاف بالمحمدية بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمترشحين، 214 ما بين مترشح ومترشحة يتنافسون على 80 منصبا موزعا على الرتب التالية:

رتبة مفتش رئيسي: عدد المترشحين من مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتشي إدارة الأملاك الوقفية 41 مترشحا ومترشحة يتنافسون على 12 منصبا.

رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني: عدد المترشحين من الأئمة الأساتذة الرئيسيين والمرشدات الدينيات الرئيسيات 171 مترشحا ومترشحة يتنافسون على 65 منصبا.

رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية: عدد المترشحين من وكلاء الأوقاف الرئيسيين 2 يتنافسان على 3 مناصب.

هذا وقد جرت المسابقة في ظروف جيدة مع الإحترام التام للبروتوكول الصحي المنصوص عليه ضمن قوانين إجراء المسابقة.