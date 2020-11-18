وزارة الشؤون الدينية: خطبة الجمعة ستكون حول “حفظ النفس بإحترام التدابير الوقائية”

الوطني
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وزارة الشؤون الدينية: خطبة الجمعة ستكون حول “حفظ النفس بإحترام التدابير الوقائية”
بقلم فوزية.م

سيتم تخصيص موضوع وجوب حفظ النفس بإحترام تدابير الوقاية الصحية والتباعد الجسدي في خطبة الجمعة المقبلة.

في تعليمة وجهتها إلى مديري الشؤون الدينية والأئمة، دعت وزارة الشؤون الدينية، الأئمة على التركيز على موضوع وجوب حفظ النفس بإحترام تدابير الوقاية في خطبة الجمعة الموافق ليوم 20 نوفمبر 2020.

ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية في الخرجات الميدانية التي دأب الأئمة على القيام بها لنشر ثقافة الوقاية الصحية وإحترام إجراءات التباعد الإجتماعي وتوزيع الأقنعة الواقية.

كما دعت الوزارة للتنسيق مع السلطات الولائية وعلى الخصوص مديرية الفلاحة ومحافظات الغابات من اجل القيام بجملة تطوعية للتشجير انطلاقا من ساحات المساجد.


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