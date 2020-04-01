وزارة الشؤون الدينية: صناعة الإشاعة ونشرها وتداولها حرام خاصة في وقت الأزمة

حرمت اللجنة الوزارية بالفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما أسمته بصناعة الإشاعة و نشرها و تداولها داعيىة المواطنين إلى التعامل مع الإشاعة بكل ماينبغي من الحيطة و الحذر خاصة في الأيام الحرجة التي ينبغي أن يكون فيها المواطن أكثر حيطة وحذرا.

وحسب بيان للجنة الوزارية للفتوى عقب اجتماعها اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية فقد أكدت على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر المؤكدة ولايجوز أخذه من المصادر المشبوهة الأاخرى ،كما أكدت اللجنة في بيانها على أنه لايجوز أن تنقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة في انتشار الإشاعة .

وقالت ذات اللجنة أنه من الواجب على من ليس من أهل الغختصاص في الميدان ما أن يسكت ويكف شره وأذاه.