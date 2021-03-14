وزارة الشؤون الدينية: غدا أوّل شعبان.. وترقُب هلال رمضان يوم 12 أفريل المقبل

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وزارة الشؤون الدينية: غدا أوّل شعبان.. وترقُب هلال رمضان يوم 12 أفريل المقبل
بقلم أمينة داودي

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن غرة شهر شعبان 1442 هـجري ستكون غدا الاثنين.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم 12 أفريل المقبل.

وأوضح البيان، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن غرة شهر شعبان 1442 هجري، ستكون يوم الاثنين 15 مارس.

وأضافت الوزارة، أن ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1442هـ/2021 م ستكون يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق  لـ 12 أفريل 2021 م”.

ودعت الوزارة المولى عزّوجل “أن يرفع الوباء و البلاء على الأمة، لأنه ولي ذلك والقادر عليه”.


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