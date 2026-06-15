وزارة الشؤون الدينية: غدًا الثلاثاء غرة محرم 1448 هـ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء 16 جوان 2026 ميلادي، هو غرة محرم 1448 هجري. وعليه، فإن يوم عاشوراء، 10 محرم 1448هـ سيوافق يوم الخميس 25 جوان 2026م.

وذكّر البيان بأن عاشوراء هو اليوم الذي يُسن صيامه، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” رواه مسلم.

وأضاف البيان أنه “حرصا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، لوضع زكواتهم بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين.

واغتنم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، “باسمه وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع هذه السانحة المباركة لتهنئة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري 1448هـ، سائلين المولى عزوجل أن يكون عام خير وأمن وأمان”.