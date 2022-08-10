وزارة الشؤون الدينية: فتح مسابقة لتوظيف هذه الفئة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن فتح مسابقة توظيف على أساس الاختبار المهني. لفائدة الإدارة المركزية للوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك فتح مسابقة توظيف على أساس الاختبار المهني. لشغل المناصب التالية:

2 عون خدمة من المستوى الثاني بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة.

4 عون خدمة من المستوى الأول بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة.

5 عون خدمة من المستوى الثاني بالتوقيت الجزئي .

1 عامل مهني من المستوى الثالث بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة.

2 عامل مهني من المستوى الثالث والتوقيت الكامل لمدة غير محددة

1 عامل مهني من المستوى الأول بالتوقيت الكامل مدة غير محددة

1 سائق سيارة من المستوى الأول بالتوقيت الكامل لمدة غير معدية

1 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حضيرة بالتوقيت الكامل لمدة غير محددة.

6 حارس التوقيت الكامل لمدة غير محددة.

وأضاف البيان أن ملف الترشح يودع لدى مديرية الموارد البشرية والتكوين (المديرية الفرعية للموارد البشرية والمسابقات). وذلك بمقر الوزارة الكائن 4 نهج تيمقاد حيدرة الجزائر.

ويجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:

طلب على المشاركة يتضمن العنوان الكامل للمترشح ورقم الهاتف.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– الشهادة التي تثبت التكوين المهني المتخصص و أو المستوى التعليمي المطلوب.

نسخة من رخصة السياقة المترشحين لمنصب شغل سائق سيارة.

نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.

شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة ومدتها في منصب الشغل المطلوب.

شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود.

كما يتعين على المترشحين المقبولين نهائياً، قبل تعيينهم.

استكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق الأخرى، وهي:

شهادة الميلاد.

شهادة عائلية عند الاقتضاء.

خمس صور شمسية.

وحددت الوزارة أجال التسجيلات في المسابقة على أساس الإختيارات بـ 20 يوما. وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وللإشارة، تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة من الوثائق المطلوبة أعلاه. أوتلك الواردة خارج الأجال القانونية لإيداع الملفات.