وزارة الشؤون الدينية: منابر إفتراضية للأئمة لنشر المواعظ في رمضان

سطرت وزارة الشؤون الدينية برنامجا خاصا لنشر المواعظ بمكبرات الصوت وتمكين الأئمة من منابر افتراضية خلال شهر رمضان.

وجاء هذا الإجراء بعدما سيكون شهر رمضان اضطراريا منقوصا من نفحات صلاة الجماعة وصلاة التراويح بسبب فيروس كورونا.

وفضلا عمّا سيتضمنه البرنامج من مواعيظ وتوجيهات دينية ستبث عبر مآذن المساجد، سيخصص لكل إمام ” منبر افتراضي ” في وسائط التواصل الاجتماعي .

وقال محمد ايدير مشنان منسق لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف للإذاعة الوطنية، “سيكون لكل الأئمة منابر افتراضية في وسائط التواصل الاجتماعي مع جهوزية المادة بتقنية التواصل الحديثة”.

وكشف ذات المتحدث، عن تحضير مادة أخرى في حدود دقيقة ونصف تبث عبر صفحات الفيسبوك ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأكد منسق لجنة الفتوى، اندماج المؤسسة المسجدية تمام الإندماج مع منظومة الجهد الوطني في التكافل الإجتماعي.