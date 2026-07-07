وزارة الشباب: الإعلان الرسمي عن إطلاق المشاريع الجمعوية الممولة

تُنظم مديريات الشباب والرياضة للولايات، يوم الخميس القادم، لقاءً إعلاميًا للإعلان الرسمي عن إطلاق المشاريع الجمعوية الممولة، تحت شعار “شراكة فاعلة… لمشاريع شبابية إبداعية هادفة”.

وحسب بيان للوزارة، يهدف هذا اللقاء إلى الإعلان الرسمي عن انطلاق المشاريع المستفيدة من التمويل. والتعريف بأهدافها ومخرجاتها المنتظرة. وإبراز دور الشراكة بين قطاع الشباب والجمعيات في ترقية المبادرات الشبابية وتعزيز التنمية المحلية. إلى جانب تشجيع توطين النوادي بمؤسسات الشباب، والتعريف بمنصة “شراكة”، وترقية الانخراط فيها.

وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعيات المستفيدة من التمويل، وإطارات قطاع الشباب. وأعضاء اللجنة المحلية لمتابعة المشاريع الجمعوية، وأعضاء المجلس الأعلى للشباب. والقادة الشباب من برنامج DZ Young Leaders. إلى جانب الجمعيات الشريكة، والفاعلين المحليين، والأسرة الإعلامية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص قطاع الشباب على مرافقة الجمعيات المستفيدة من التمويل. وضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع في أفضل الظروف التنظيمية والإعلامية. بما يسهم في تعزيز المشاركة الشبابية، وترقية العمل الجمعوي الهادف. وتوسيع مجالات الشراكة والتكامل خدمةً للشباب والمجتمع.