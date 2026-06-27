وزارة الشباب تأمر بالفتح الدائم لمؤسسات الشباب طوال العطلة الصيفية

أمرت وزارة الشباب بضمان الفتح الدائم لمؤسسات الشباب عبر كامل التراب الوطني خلال الفترة الصيفية، تنفيذا لتعليمات وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، الرامية إلى جعل هذه المرافق فضاءات مفتوحة وجاذبة وفعالة تستقبل الشباب طيلة العطلة الصيفية دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن مؤسسات الشباب ستواصل استقبال الشباب طيلة العطلة الصيفية دون انقطاع، من خلال ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتوفير فضاءات آمنة ومؤطرة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم، بما يتيح لهم الاستفادة من مختلف الأنشطة والبرامج المسطرة.

وشملت التعليمات ضمان فتح جميع مؤسسات الشباب طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الفترة المسائية، مع تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية، وضمان الحضور الدائم للإطارات والمنشطين، إلى جانب إعداد برامج متنوعة تضم أنشطة علمية وثقافية ورياضية وتكنولوجية وفنية وترفيهية.

كما دعت الوزارة إلى استغلال مختلف الفضاءات الداخلية والخارجية للمؤسسات وتنشيطها، مع توفير أفضل ظروف الاستقبال، والحرص على نظافة المؤسسات وجاهزية تجهيزاتها، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع الجمعيات والنوادي والمتطوعين من أجل إثراء البرنامج الصيفي، إلى جانب المتابعة اليومية لسير النشاطات ورفع التقارير الدورية بشأنها.

وشددت الوزارة على ضرورة المتابعة الشخصية والميدانية لتنفيذ هذه التعليمات من خلال الزيارات المنتظمة لمؤسسات الشباب، مؤكدة أن التعليمة تحمل طابعاً إلزامياً، وأن مدى الالتزام بها سيخضع للتقييم الميداني عبر عمليات التفتيش والمتابعة الدورية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حال تسجيل أي تقصير أو غلق غير مبرر للمؤسسات.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الشباب دعوتها إلى كافة الشباب للتوجه إلى مؤسسات الشباب والاستفادة من البرامج والأنشطة المبرمجة خلال الفترة الصيفية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة، ويعزز دور هذه المؤسسات كفضاءات للتكوين والإبداع وترسيخ قيم المواطنة.