وزارة الشباب: تأهل 81 مشروعا جمعويا وتسجيل 5570 جمعية عبر منصة “شراكة”

أعلنت وزارة الشباب، في بيان لها هذا الأحد، عن تأهل 81 مشروعا جمعويا للاستفادة من برنامج دعم. وتمويل المشاريع الجمعوية الموجهة لفائدة الشباب، بعنوان سنة 2025.

وتُشير النتائج التي أسفرت عنها عملية الترشح لتمويل مشاريع الجمعيات ذات الطابع الشبابي لسنة 2025، إلى تأهل 81 مشروعا من أصل 128 طلبا تم إيداعه. علما أن عدد الجمعيات المسجلة عبر المنصة الرقمية “شراكة” كان قد بلغ 5570 جمعية. -حسب وزارة الشباب-.

وأوضح البيان أن إعلان وزارة الشباب عن هذه النتائج يأتي في إطار استراتيجيتها. الرامية إلى “تكريس الشفافية والاحترافية وتعزيز التكامل مع مكونات المجتمع المدني الشبابي”.

ولفتت الوزارة إلى أن إمضاء اتفاقيات تمويل المشاريع المؤهلة “سيتم خلال الأيام القليلة القادمة”. حيث “ستستفيد الجمعيات التي قبل ترشحها، من دورة تدريبية حول كيفية تسيير اتفاقية تمويل المشروع الجمعوي. في حين ستستفيد الجمعيات التي لم تتأهل مشاريعها للتمويل. من دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتها في إعداد وصياغة المشاريع الجمعوية”.

كما تتمحور المشاريع المؤهلة حول عدة مجالات. منها “المواطنة ومشاركة الشباب في الحياة العامة”, “حماية الشباب من الآفات وإدماجهم”.”قدرات ومهارات الشباب الحياتية، الاجتماعية والرقمية”. و”الإبداع التكنولوجي، الابتكار والمقاولاتية”. إلى جانب “الإعلام الجديد (الرقمي) وصناعة المحتوى الهادف” و”السياحة التاريخية، الحركية والترفيه”. مثلما أفاد به نفس المصدر.

يذكر أنه كان قد تم ولذات الغرض، اعتماد منصة رقمية جديدة تحت اسم “شراكة”. خصصت لتسهيل التفاعل مع الجمعيات. وتعزيز المقاربة التشاركية وضمان متابعة دقيقة وشاملة لجميع مراحل التسجيل والمشاركة وتنفيذ المشاريع. فضلا عن تشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة، تضم ممثلين عن مختلف المديريات المركزية المعنية، أوكلت لها مهمة الإشراف الكامل على العملية.

وفي ذات الإطار، نصّبت الوزارة لجنة تقنية متخصصة، تضم أساتذة ومختصين في مجال تسيير المشاريع الجمعوية، أوكلت لها مهمة دراسة وتقييم عروض مشاريع الجمعيات، بناءً على معايير “موضوعية وشفافة، تستجيب لمتطلبات النجاعة والأثر”.