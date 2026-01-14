وزارة الشباب تطلق موقعها الالكتروني الجديد

أعلنت وزارة الشباب، عن إطلاق موقعها الالكتروني الجديد وذلك في إطار تعزيز حضورها الرقمي. الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار مساعي وزارة الشباب لعصرنة أدوات الاتصال المؤسساتي. باعتبار أن هذا الموقع هو فضاءً تواصليا مرجعيا يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة. تعزيز الشفافية وتقريب خدمات القطاع من الشباب والفاعلين والمؤسسات.

وأبرز المصدر ذاته، أن “الموقع https://mjeunesse.gov.dz يوفر محتوى محينا يشمل المستجدات، البرامج، الفرص والأنشطة الوطنية إلى جانب فضاءات مخصصة للتعريف بسياسات القطاع ومبادراته، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو رقمنة الإدارة وتحسين جودة الاتصال العمومي”.

من جهتها دعت وزارة الشباب كافة المهتمين إلى زيارة الموقع والاطلاع على مضامينه، باعتباره قناة رسمية للاطلاع والمتابعة والتفاعل وذلك عبر الرابط المذكور أعلاه.