وزارة الشباب توظف بهذه الولايات 

أعلنت وزارة الشباب عن تنظيم مسابقة توظيف للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة “مربي تنشيط الشباب” بعنوان سنة 2025، لفائدة شباب الولايات الجنوبية والحدودية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عير حسابها على فيسبوك، بأنه سيتم تنظيم مسابقة التوظيف بتاريخ 31 أوت 2025.

وأكدت الوزارة اتخاذ عدد من الترتيبات والإجراءات العملية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادف إلى فتح عمليات توظيف خارجية لفائدة شباب المناطق الحدودية والجنوب الكبير.

الترتيبات العملية والتنظيمية:

تذليل عدد من العقبات بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. باعتماد معايير شفافة وموحدة للتوظيف، مع ضمان توحيد مستوى المواضيع المطروحة، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تقريب مراكز الامتحان من المترشحين، عبر فتح مراكز ملحقة في الولايات الجنوبية والحدودية، لتخفيف الأعباء المالية والتنقلية عن الشباب، وقد تم تحديد المراكز كما يلي:

مديرية الشباب والرياضة لولاية إليزي (إليزي).

مديرية الشباب والرياضة لولاية تندوف (تندوف).

مديرية الشباب والرياضة لولاية برج باجي مختار (برج باجي مختار وتيمياوين).

مديرية الشباب والرياضة لولاية ان قزام (ان قزام، تين زاوتين).

مديرية الشباب والرياضة لولاية بشار (بني ونيف، بني عباس).

المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب - تقصراين (مغنية).

المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة – ورقلة (طالب العربي، دوار الماء).

إشراك المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب في إعداد مواضيع الامتحانات والإشراف على العملية، بما يضمن جودة الاختبارات ومصداقية النتائج.

تسخير إطارات الوزارة لمرافقة العملية ميدانياً، والسهر على حسن سيرها وفق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.