وزارة الشباب تُعلن عن توظيف.. وهذه هي التخصصات المطلوبة

أعلنت اليوم وزارة الشباب عن توظيف على أساس الشهادة لفائدة مصالحها المركزية، في عدد من التخصصات الإدارية لتعزيز الموارد البشرية ودعم هياكلها الإدارية

وحسب بيان الوزارة الذي نشرته على منصة الفايسبوك فعلى الراغبين في الترشح ايداع ملف يتكون من ،طلب خطي للمشاركة في المسابقة. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة. مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكوين، واستمارة معلومات تُملأ من طرف المترشح.

و تودع أو ترسل ملفات الترشح إلى مديرية الإدارة العامة و المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشباب، حي محمد الخامس. ساحة أودان، الجزائر الوسطى.

كما اكد البيان أن آخر آخر أجل لإيداع الملفات تم تحديده بـ 15 يوم عمل ابتداءً. من تاريخ النشر الأول.

وللتعرف على التخصصات المطلوبة للترشح وضعت الوزارة هذا الرابط https://drive.google.com/…/19tdiF1yaK8ZoljbAZ…/view…