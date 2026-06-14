وزارة الشباب تُعلن عن فتح مسابقة توظيف

أعلنت وزارة الشباب، عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار استحداث 1366 منصبا ماليا جديدًا لفائدة عدد من المناطق الحدودية والجنوب الكبير، على غرار مغنية، وبني عباس، وبني ونيف، وتندوف، وبرج باجي مختار، وتيمياوين، وتين زواتين، وإن قزام، وإيليزي، وطالب العربي ودوار الماء.

وتم فتح المناصب على مرحلتين، شملت الأولى 60 بالمائة من المناصب بعنوان سنة 2025، والثانية 40 بالمائة من المناصب بعنوان سنة 2026.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المُسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 جوان 2024. والمتعلقة بتعزيز التأطير الشبابي وتدعيم الموارد البشرية بالمناطق الحدودية والجنوب الكبير، وبمرافقة مصالح المجلس الأعلى للشباب.

واستكمالا لتجسيد هذا البرنامج الوطني بعنوان سنة 2026، وتجسيدا لالتزامات الدولة الرامية إلى تعزيز التأطير البيداغوجي بمؤسسات الشباب وضمان توفير الكفاءات اللازمة لمرافقة الشباب بهذه المناطق ذات الأولوية، أعلنت وزارة الشباب عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب، لفائدة المترشحين المنتمين إلى الولايات والمناطق المعنية بهذا البرنامج، وفق التفاصيل المبينة عبر الرابط الآتي:

https://mjeunesse.gov.dz/…/pub-pdf-1781441648079…

ملف المشاركة في المسابقة

ويتعين على المترشحين إرفاق الملفات التالية: طلب خطي للمشاركة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة. وشهادة إقامة تثبت الإقامة بالمنطقة المعنية، واستمارة معلومات “مسابقة على أساس الاختبارات”.

وتحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وتملأ بدقة من طرف المترشح:

www.dgfp.gov.dz

ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، وقبل التعيين في الرتبة المطلوبة، استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية: نسخة من الوثيقة المثبتة للوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وصورتان شمسيتان، وشهادة الميلاد رقم 13، وشهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية).

وتودع ملفات الترشح حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض: https://takwin.mjeunesse.gov.dz/…/6a21484be681…/register

كما حدد أجل التسجيلات بـ15 يوم عمل ابتداء من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة.

فيما يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تبليغهم برفض ملفاتهم.

وتفصل لجنة الطعون في الطعون المودعة، مع تبليغ المعنيين بالنتائج قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة.

هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو المودعة خارج آجال التسجيل.

كما يتعين على المترشحين ملء استمارة المعلومات بكل عناية والتأكد من صحة البيانات المدونة فيها.

ودعت وزارة الشباب كافة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والمؤهلات المطلوبة. لا سيما القاطنين بالمناطق الحدودية والجنوب الكبير. إلى اغتنام هذه الفرصة المهنية والتكوينية. والمساهمة في تعزيز التأطير التربوي والتنشيطي لفائدة الشباب. في إطار تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وخدمة التنمية المحلية بهذه المناطق.