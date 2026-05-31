وزارة الشباب تُنظم مخيم “الشاب القرين” في عنابة

تنظم وزارة الشباب، بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والهيئات الفاعلة، الطبعة الثالثة من مخيم “الشاب القرين”، وهو مخيم تكويني وقائي موجّه لفائدة الشباب المتعافين من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للوزارة، سيتم تنظيم المخيم، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 07 جوان 2026، ببيت الشباب “بوكرديم أحمد” ببلدية عين عشير، في عنابة.

ويأتي تنظيم هذا المخيم انطلاقًا من أهمية إشراك الشباب المتعافين في جهود الوقاية والتحسيس. باعتبارهم الأكثر إدراكًا للمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. والأقدر على نقل رسائل التوعية انطلاقًا من تجربة واقعية ومسار تعافٍ ناجح. بما يعزّز فعالية المقاربة الوقائية ويمنحها بُعدًا إنسانيًا وميدانيًا أكثر تأثيرًا.

ويهدف هذا الموعد التكويني إلى تأهيل مجموعة من الشباب المتعافين وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة للاضطلاع بدورهم كأقران فاعلين في محيطهم الاجتماعي. قادرين على مرافقة المدمنين ودعمهم في مسارات الإقلاع عن التعاطي. والمساهمة في مختلف الأنشطة والحملات التحسيسية والتوعوية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة.

كما يشكّل المخيم فضاءً لإبراز نماذج شبانية ناجحة في رحلة التعافي، وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة لدى المشاركين. والتعريف بفرص التكوين والتأهيل والدعم المتاحة لفائدة الشباب، بما يسهم في تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني.

ويجسّد مخيم “الشاب القرين” توجّهًا ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى الانتقال من منطق المرافقة إلى منطق التمكين. من خلال تحويل الشباب المتعافين إلى شركاء حقيقيين في جهود الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. ومساهمين فاعلين في نشر ثقافة الوعي والمسؤولية والتضامن. بما يخدم أهداف حماية الشباب وصون المجتمع من أخطار هذه الآفة.

