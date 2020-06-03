وزارة الشباب والرياضة.. المكمل الغذائي “هيدروكسيكيت” يتسبب بالموت!

راسلت وزارة الشباب والرياضة كل الإتحاديات الرياضية بمنع إستخدام الرياضيين للمكمل الغذائي “هيدروكسيكيت” والذي قد يتسبب بالموت بالنسبة للمستهلك.

ونشرت الإتحادية الجزائرية للمبارزة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا جاء فيه: ”أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحذيرا رسميا يحظر استهلاك المكمل الغذائي هيدروكسيكيت – Hydroxycut لأنه من المحتمل أن يتسبب في الوفاة”.

وانتهزت الاتحادية الجزائرية للمبارزة الفرصة لإطلاق إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة جميع “متابعيها” بتوصيل الرسالة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ورفع وعيهم في الوقت المناسب ضد الخطر المميت الذي يمكن أن يمثله هذا المنتج.