وزارة الشباب والرياضة.. بيع تذاكر نهائي الشان على الساعة العاشرة

حددت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الموعد الجديد لإنطلاق عملية بيع تذاكر نهائي الشان، الذي سيجمع المنتخب الوطني، بنظيره السنغالي.

وكذا المباراة الترتيبية المبرمجة غدا الجمعة 03 فيفري بملعب ميلود هدفي بوهران.

وحسب بيان وزارة الشباب الرياضة، عبر صفحتها الرسمية، فإنه تقرر تحديد موعد إنطلاق عملية بيع تذاكر لقاء نهائي الشان بداية من الساعة 10 صباحا.

وأوضح البيان أن التذاكر ستُباع عبر منصة “تذكرتي”، وفق الشروط التالية:

1- حجز 5 اماكن على الأكثر عن طريق المنصة الالكترونية tadkirati.chan2022.dz

2- ادخال المعلومات الكاملة المطلوبة.

3- التقدم شخصيا ببطاقة التعريف الوطنية لنقطة السحب بعد طبع وصل التسليم في المنصة الالكترونية.

4- لن يتم تسليم اي تذكرة في نقاط السحب دون تقديم بطاقة الهوية.

5- لن يتم تسليم التذكرة للقاصرين بدون مرافق‎‎.

تبدأ عملية الحجز على المنصة الاكترونية tadkirati.chan2022.dz ابتداء من الساعة العاشرة لصباح اليوم 02 فيفري 2023.