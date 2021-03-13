وزارة الشباب والرياضة تؤكد أن زطشي وضعها أمام سلطة الأمر الواقع

مراسلة مسرّبة تنسف مبررات تعرض زطشي إلى خيانة داخلية في انتخابات “الفيفا“‪!

تسربت مراسلة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة، موجهة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم – تملك “النهار“ نسخة منها -، تحذّر فيها خير الدين زطشي، من عواقب ترشيح نفسه لانتخابات مجلس “الفيفا” في آخر الآجال، ومن دون تحضيرات ومشاورات مسبقة، مما ينسف كل التبريرات التي تحاول “الفاف” وأتباعها الترويج لها، بحجة أن هزيمة ممثل الجزائر سببها مؤامرة خارجية وخيانة من الداخل.

كما كشفت هذه الوثيقة الموقّعة بتاريخ 12 نوفمبر 2020، بأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لم يشرك وزارة الشباب والرياضة ولا أيّ سلطات رسمية أخرى، بل وضعهم تحت سلطة الأمر الواقع، من خلال إبلاغهم في آخر لحظة برغبته في الترشح، رغم أن هذه المناصب لها طابع سياسي، تتطلب من الراغب في دخول غمارها، التحضير مبكرا وإبلاغ السلطات لمدّه بيد العون عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وعلى الرغم من منح وزير الشباب والرياضة، زطشي، الضوء الأخضر من أجل الترشح وتمكينه من دخول انتخابات مجلس “الفيفا”، بناءً على رغبة شخصية ـ مثلما كشفه البيان ـ بشرط إفادته بحظوظ هذا الترشح، غامر رئيس “الفاف“ بحظوظ معدومة، والنتيجة انسحابه ساعات قبل بدء العملية الانتخابية بحجة اقتسام المناصب في “الكواليس”!.