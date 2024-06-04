وزارة الشباب والرياضة تتخذ أول قرار للحد من العنف في الملاعب

قررت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إتخاذ قرار مهم، في سبيل القضاء على ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم الجزائرية، والتي إستفحلت بكثرة، خلال الموسم الكروي الجاري.

وأبرزها الأحداث المؤسفة، التي شهدتها نهاية مواجهة شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة، في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 من الرابطة المحترفة، التي إحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أمس الإثنين. إنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة.

وعرفت نهاية المواجهة، هيجان الجمهور القسنطيني، الحاضر في الملعب، حيث قام بتحطيم كراسي الملعب، وإقتحام أرضية الميدان، والإشتباك مع على عناصر الأمن وتخريب كل لوازم وملاحق الملعب.

وبناء على كل هذا، قررت وزارة الشباب والرياضة، إستدعاء اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في الملاعب، لعقد إجتماع، يوم الخميس، لدراسة أسباب تفشي هذه الظاهرة التي قد تعصف بمستقبل الكرة الجزائرية، وتحديد سبل القضاء على هذه الظاهرة السلبية.