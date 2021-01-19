وزارة الشباب والرياضة تحسم موقفها من فتح القاعات الرياضية الخاصة

تحدث وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عن إمكانية فتح القاعات الرياضية الخاصة تزامنا مع إجراءات الحجر الصحي.

وأكد سيد علي خالدي في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الإثنين، أن وزارة الشباب والرياضة بصدد دراسة إمكانية فتح القاعات الرياضية الخاصة قائلا:

“لقد قمنا بالفتح التدريجي لكل النشاطات الرياضية وبدأنا بالرياضيين الذين يشاركون في المنافسات الأولمبية والمنتخبات المشاركة في المنافسات الدولية”

وأضاف: “القرارات الصحية ليست بيد وزارة الشباب والرايضة بل بيد الحكومة، وقد قامت باتخاذ هذه القرارات في مصلحة المواطن”.

وإختتم حديثه قائلا: “أتفهم الوضع الذي تتواجد فيه القاعات الرياضية الخاصة، الناس إستثمرت الأموال وهي تعيش أزمة حادة، لقد سطرنا بروتوكول صحي صارم وأعدنا فتح هذه القاعات في الفترة السابقة، لكن للأسف مع الموجة الثانية قررت الحكومة إعادة غلق القاعات، وحاليا يجري نقاش مع اللجة الصحية العلمية لإعاددة فتح القاعات”.