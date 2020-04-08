وزارة الشباب والرياضة تحول هياكلها كمراكز للحجر الصحي

الرياضة
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وزارة الشباب والرياضة تحول هياكلها كمراكز للحجر الصحي
بقلم يونس رزيق

وضعت وزارة الشباب والرياضة تحت تصرف تحت تصرّف خليّة الأزمة المحلّية لولاية الجزائر، الهياكل التالية بغرض استعمالها كمراكز للحجز العلاجي في إطار التدابير المتّخذة للوقاية و محاربة فيروس كورونا “كوفيد-19”

– فندق ملعب 05 جويلية، المركّب الأولمبي محمد بوضياف بدالي إبراهيم،

– المدرسة الوطنية لعلوم الرياضة و تكنولوجياتها بدالي إراهيم،

– المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم تكنولوجيات الرياضة بعين البنيان،

– المركز الوطني التقني لكرة القدم بسيدي موسى،

– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين،

– المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري،

– المركز الوطني لتجمّع وتحضير مواهب النخبة الرياضية بالسويدانية،

– المركز الدولي للشباب بسيدي فرج،

– فندق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية بغرمول.


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