وزارة الشباب والرياضة تخصص رواتب شهرية لرياضيي النخبة

إستجابت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية لمطالب رياضيي النخبة الذين نددوا بالظروف القاهرة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي.

وطالبت الوزارة الوصية من الإتحادات الرياضة إرسال قوائم الرياضيين الذين حققوا مختلف النتائج المحلية والدولية في عام 2019.

من أجل القيام بعملية إحصاء شاملة لتخيصيص أجور شهرية ومناصب عمل في بعض هيئات الإدارة العامة في قطاع الشباب والرياضة.

وكان الملاكم “شعيب بولودينات” قد أعلن إعتزاله الملاكمة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها منذ جائحة كورونا بسبب غياب المداخيل المالية.

فيما قرر ملاكم المنتخب الوطني بن سعيد نصر الدين الهجرة الغير الشرعية عبر قوارب الموت، بإتجاه الأراضي الإسبانية لدخول الأراضي الأوروبية.