وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات من أجل استئناف المنافسات الرياضية !

ترأس وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمدراء العامين والإطارات المركزية للقطاع بمقر الوزارة، وذلك من أجل متابعة مدى تقدم عدد من الملفات الراهنة.

وجرى الإجتماع أمس الأحد وتمحور جدول الأعمال على الشكل التالي:

– عرض تقرير حول مدى تقدم الأعمال الخاصة بصياغة المخطط الوطني للشباب، لا سيما تلك المتعلقة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية تحسبا لتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض.

– دراسة مختلف الخيارات المتعلقة باستكمال رزنامة المنافسات الرياضية بعد رفع الحجر الصحي.

– عرض حول مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية قيد الدراسة على مستوى القطاع.

وهذا حسب ما جاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر “الفايسبوك”.