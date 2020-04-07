وزارة الشباب والرياضة تدرس مصير الموسم الرياضي وإمكانية إنهاءه

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم استدعاء مختلف الاتحادات الرياضية الجزائرية، لمناقشة الإجراءات المعول اتخاذها في حال الإلغاء الرسمي للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصرح المدير العام للرياضة بالوزارة، ندير بلعياط : ”بعد تأجيل الألعاب الأولمبية وشبه أولمبية إلى صيف 2021 بطوكيو، سنتصل بالاتحادات وذلك ابتداء من اليوم (الأحد) ومن بينها الرياضات الجماعية – بما فيها كرة القدم- وذلك للحديث عن الاجراءات المتخذة في حال التوقف النهائي للمنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا وكذا من أجل إعادة النظر في برنامج التحضيرات”.

وفي نظر العديد من المختصين، فإن فكرة ”سنة بيضاء” بالنسبة للرياضات الفردية او الجماعية تبقى جد واردة بسبب تفشي فيروس كورونا.