وزارة الشباب والرياضة تدعو لتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية للسنة المالية 2023

وجهت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، دعوة لتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية بعنوان السنة المالية 2023.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أن هذه الدعوة ستكون تحت شعار:” مشاريع تساهم في توسيع خيارات الشباب وتمكنهم من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 “.

وأوضح ذات البيان، أن هذه الدعوة ستمكّن الجمعيات الوطنية والمحلية الشبانية، المشاركة بمشاريعها المُتضمَنة في المحاور الكبرى التالية:

المحور الأول: اكتشاف ومرافقة المواهب الشابة في مختلف مجالات الإبداع والابتكار.

– المحور الثاني: مرافقة الشباب في مجال التحول الرقمي وصناعة المحتوى.

– المحور الثالث: تعزيز قدرات الشباب في مجال بناء وتسيير المشاريع الجمعوية.

– المحور الرابع: مرافقة الشباب في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال.

– المحور الخامس: ترقية العمل التطوعي في أوساط الشباب.

– المحور السادس: ترقية السياحة والحركية الشبانية الموضوعاتية.

– المحور السابع: حماية ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية.

– المحور الثامن: حماية وترقية الموروث الثقافي الجزائري المادي واللامادي.

– المحور التاسع: ترسيخ قيم المواطنة والذاكرة لدى الشباب.

ونوّه ذات البيان، للجمعيات الشبانية المحلية، والوطنية الراغبة في المشاركة، الولوج الى المنصة الرقمية للوزارة والمخصصة للجمعيات لملأ دفتر الشروط.

كما جرى تحديد مدة التسجيل وإرسال المشاريع في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عبر المنصة الالكترونية التالية: https://erp.mjs.gov.dz/association