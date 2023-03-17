وزارة الشباب والرياضة تدعّم عبد الرحمان حماد في مهامه

دعّمت وزارة الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد في مهامه الجديدة بعد تعيينه على رأس الوزارة أمس.

كما تمنّت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية، اليوم الجمعة، التوفيق للوزير الجديد عبد الرحمان حماد، وقالت :”أجرى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تعديلا حكوميا، عين بموجبه رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطل السيد عبد الرحمان وزيرا للشباب والرياضة”.

كما أضافت “بالتوفيق له في مهامه”.

وكان عبد الرحمان حماد قد تولى منصب مسؤول أول عن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أين اكتسب الخبرة والتجربة في العمل على مستوى الهيئات الرسمية.

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